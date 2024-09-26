Пети посоветовал «Арсеналу» попытаться сорвать трансфер «Барселоны»

Минувшим летом «Барселона» пыталась подписать вингера Нико Уильямса из «Атлетика», но сделка не состоялась. Поговаривают, что каталонцы рассчитывают провернуть трансфер игрока сборной Испании в 2025 году. Впрочем, экс-игрок «Арсенала» Эммануэль Пети призвал клуб обойти «Барселону» в борьбе за Уильямса.

«Арсенал» - очень амбициозная и молодая команда. Артета недавно продлил контракт – он и штаб знают, что делать на трансферном рынке. Им нужно привлечь игроков, которые сделают их более конкурентоспособными. «Арсенал» должен полностью выложиться в борьбе за Нико Уильяма. Это было бы мечтой для Артеты. Уильямс – потрясающий игрок, которого хотят купить многие клубы. Надеюсь, он окажется в «Арсенале», - сказал Пети Prime Casino.