«Манчестер Сити» выиграл суд против АПЛ – источник

Очевидно, «Манчестер Сити» добился как минимум частичного успеха в суде против Английской премьер-лиги. Речь пока идёт не о деле, в рамках которого «горожан» обвиняют в 115 финансовых нарушения. Речь идёт процессе, где чемпионы Англии последних лет выступают против ужесточённых правил сделок с ассоциированными сторонами.

«Последний отзыв голосования по лиге указывает на то, что «Сити» добился по крайней мере частичного успеха в попытке изменить правила спонсорских сделок», - говорится в заметке The Times.

Правила ранее были разработаны, чтобы ограничить сумму, которую ассоциированные стороны могут выплачивать клубам АПЛ в качестве спонсорства. После поглощения «Ньюкасла» фондом Саудовской Аравии АПЛ стремится предотвращать раздувания клубами коммерческих сделок с компаниями. «Манчестер Сити» в июне подал иск против АПЛ.