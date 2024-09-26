Уолкотт похвалил молодую звезду «Арсенала»

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Англии Тео Уолкотт отреагировал на игру полузащитника «канониров» Итана Нванери.

17-летний футболист принял участие в кубковой игре. В матче с «Болтоном» Итан впервые вышел в стартовом составе «канониров». Кроме того, он смог оформить дубль. Итоговый счёт 5:1.

Известный в прошлом нападающий Тео Уолкотт, который оставил немалый след в «Арсенале», порекомендовал всем следить за восхождением новой звезды.

«Я действительно с нетерпением жду возможности понаблюдать за Итаном. Он единственный игрок, который осветил эту предсезонку. Его энергия повсюду, он хороший парень, так что следите за ним», - сказал Уолкотт в эфире студии N5.

Стоит отметить, что Уолкотт сам сыграл впервые за «Арсенал» в 17 лет.