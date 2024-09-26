Суперкомпьютер определил следующего чемпиона Англии

Журналисты Sky Sports показали предполагаемую итоговую турнирную таблицу Английской премьер-лиги сезона 2024/2025. Она была составлена специалистами из Opta, которые любят делать прогнозы с помощью суперкомпьютера.

Согласно прогнозу суперкомпьютера, чемпионом Англии пятый год подряд станет «Манчестер Сити». В предполагаемой итоговой таблице у «горожан» 91 балл.

Второе место у «Арсенала» (81 очко), третьим идёт «Ливерпуль» (77 очков), а четвёрку замыкает «Челси» (66 очков). «Манчестер Юнайтед» - лишь на восьмой позиции (57 очков).

В тройке вылета – «Ипсвич» (34), «Лестер» (33) и «Саутгемптон» (27).