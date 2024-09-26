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Рой Кин разнёс «Арсенал» в пух и прах

26 Сентября 2024 • 16:59 Комментировать

Известный в прошлом футболист Рой Кин раскритиковал «Арсенал». Лондонская команда после удаления в матче с «Манчестер Сити» (ничья 2:2) ушла в глухую оборону. Во втором тайме «канониры» владели мячом 12,5% времени.

«Если Пьюлис, Эллардайс или Уорнок используют такую тактику, их называют динозаврами. А когда это делает «Арсенал», все говорят «блестяще, какой уровень концентрации». Когда они забирали мяч, то часто даже не пытались сохранить его. Райс пару раз просто выбивал мяч в поле. И это «Арсенал», а не команда Чемпионшипа.

Когда ты получаешь мяч, нужно стараться дорожить им. «Арсенал» выбивал его как маленькая команда с менталитетом слабака. Когда я видел это, то думал: «Это команда третьего или четвёртого дивизиона?» - сказал Кин в программе Stick to Football.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Рой Кин
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