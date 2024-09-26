В сборную Англии хотят назначить Гвардиолу – но есть нюанс

Сборная Англии после ухода Гарета Саутгейта ищет постоянного главного тренера, а пока что с командой на временной основе работает Ли Карсли. Футбольная ассоциация Англии хотела бы назначить на пост рулевого национальной команды Хосепа Гвардиолу. Впрочем, есть нюанс – всё будет зависеть от результата «судебного процесса века» между «Манчестер Сити» и Премьер-лигой. Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на Daily Mail.

Как известно, «Манчестер Сити» могут серьёзно наказать после обвинений в 115 нарушениях финансовых правил. Предполагается, что в случае сурового наказания Хосеп Гвардиола может уйти из клуба. Его действующий контракт как раз рассчитан до лета 2025 года.