«Манчестер Юнайтед» готов избавиться от двух полузащитников

«Манчестер Юнайтед» строит планы по изменению своего состава. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на TEAMtalk, «красные дьяволы» хотят освободить место в полузащите. В зимнее трансферное окно из стана манкунианского клуба могут уйти Кристиан Эриксен и Каземиро.

Эриксену и Каземиро по 32 года. Их действующие контракты с «Манчестер Юнайтед» рассчитаны до конца середины 2025 и середины 2026 года соответственно. Эриксен оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 8 миллионов евро, а Каземиро – в 20 миллионов евро.

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.