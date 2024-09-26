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«Манчестер Юнайтед» готов избавиться от двух полузащитников

26 Сентября 2024 • 15:18 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» строит планы по изменению своего состава. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на TEAMtalk, «красные дьяволы» хотят освободить место в полузащите. В зимнее трансферное окно из стана манкунианского клуба могут уйти Кристиан Эриксен и Каземиро.

Эриксену и Каземиро по 32 года. Их действующие контракты с «Манчестер Юнайтед» рассчитаны до конца середины 2025 и середины 2026 года соответственно. Эриксен оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 8 миллионов евро, а Каземиро – в 20 миллионов евро.

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Кристиан Эриксен Каземиро ещё теги
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