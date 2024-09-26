Зарплата Кэрролла за 12 лет упала на 99 процентов

Известный в прошлом английский нападающий Энди Кэрролл недавно перешёл в «Бордо».

В своём первом матче бывший нападающий «Ливерпуля» оформил дубль. Также за плечами форварда выступления за «Ньюкасл» и «Вест Хэм». До перехода в «Бордо» он играл за «Амьен» во втором французском дивизионе. Правда, его нынешняя команда играет вообще в четвертой лиге.

Зарплату Энди получает, соответственно, тоже далеко не самую большую. В 2012 году у Кэролла был заработок 360 000 евро в месяц (без учета бонусов). Теперь же он получает в месяц 3500 евро. Сам игрок признается, что для него деньги никогда не были в приоритете.

«Честно говоря, мне стоило денег приехать играть за «Бордо». Но я играю в футбол, и я просто счастлив играть. Я хочу быть частью истории этого клуба. И, честно говоря, это был не вопрос денег. В моей карьере этот вопрос никогда не стоял», - приводит слова 35-летнего Кэрролла RMC Sport.

В своё время «Ливерпуль» отдал за форварда 41 млн евро. Нападающий на тот момент стал самым дорогостоящим английским игроком.