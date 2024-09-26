Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет, чтобы клуб конкурировал с «Реалом» не только в спорте, но и в маркетинге. Функционер рассчитывает на то, что в обозримом будущем у «сине-гранатовых» тоже будет звёздное трио молодых игроков в атаке. Речь идёт о трио Ламин Ямаль (уже в клубе) – Нико Уильямс («Атлетик») – Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»).

Сейчас в «Барселоне» есть Роберт Левандовски, но поляк, возможно, проводит свой последний сезон в клубе. Поэтому «сине-гранатовые» присматриваются к Эрлингу Холанну, хоть это и очень дорогой футболист.

В своё время «эль класико» были особенными из-за противостояния Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Лапорта хочет, чтобы подобие такой дуэли появилось снова, то есть чтобы Эрлинг Холанн противостоял Килиану Мбаппе. Обо всём этом рассказывает TodoFichajes.

Холанн готов уйти из «Манчестер Сити» в другой суперклуб – это не «Реал»