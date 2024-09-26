Футболист «Астон Виллы» объяснил, почему ушёл в аренду

Полузащитник Самуэль Илинг этим летом перешёл в «Астон Виллу» и был сразу же отдан в аренду.

Вингер был выкуплен у «Ювентуса», но главный тренер Унаи Эмери не смог найти ему место в составе. По этой причине Илинг вернулся в Италию и ближайший сезон будет выступать за «Болонью».

«Летом я сыграл несколько матчей за «Астон Виллу». Потом поговорил с менеджером и понял, что там для меня не так много места. И поскольку я ценю честность, я предпочел поискать команду, в которой у меня было бы больше игрового времени. Поступило предложение из Болоньи, города, который мне нравится, с менеджером, которого я уважаю, и я решил переехать сюда», - приводит слова Илинга TuttoMercatoWeb.