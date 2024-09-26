Кроос назвал клуб АПЛ, в который мог перейти

Полузащитник Тони Кроос в 2014 году перешёл из мюнхенской «Баварии» в мадридский «Реал». До этого момента немец был близок к подписанию контракта с «Манчестер Юнайтед». Сделка сорвалась из-за увольнения Дэвида Мойеса с поста главного тренера.

«Они уволили Дэвида Мойеса, с которым я ещё недавно сидел на диване в Мюнхене. Ему было приятно сидеть в нашем доме со своей женой. Затем клуб нанял Луи ван Галя, и мы вежливо отказались», - цитирует Крооса Mundo Deportivo со ссылкой на подкаст Einfach mal luppen.

Напомним, что минувшим летом, после чемпионата Европы, Тони Кроос завершил футбольную карьеру.