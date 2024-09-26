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Невилл порассуждал о потере Родри для Гвардиолы

26 Сентября 2024 • 13:32 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Сити
1 5.10 X 4.50 2 1.62
28.09 14:30

Известный в прошлом футболист Гари Невилл порассуждал о травме Родри – полузащитник «Манчестер Сити» вряд ли сыграет в сезоне 2024/2025.

«Я подумал: «Что у Гвардиолы в рукаве?» Этот человек изменил позицию Маскерано в «Барселоне» и ставил других игроков на позиции, которых мы никогда не ожидали. Я подумал о том, как Гвардиола компенсирует потерю своего важного игрока. Думаю, только потерю Холанна можно было бы сопоставить с потерей Родри. Станет ли Стоунс решением? Гвардиола уже будет работать над этим. Он не будет просто сидеть и ничего не делать», - сказал Невилл в программе The Overlap.

Напомним, что Родри травмировал связки колена в игре с «Арсеналом».  

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