Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» нацелился на центрального защитника из Бундеслиги

26 Сентября 2024 • 12:36 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Аугсбург
28.09 16:30

Лондонский «Челси» положил глаз на центрального защитника из немецкой Бундеслиги. По информации от Team Talk, «синие» хотят пригласить в свои ряды Костелло Лукебу из «РБ Лейпцига».

Как сообщает источник, «Челси» хочет покупать только лучших молодых игроков планеты. Руководство считает, что Лукеба подходит под требуемый профиль, поэтому клуб постарается приобрести француза в обозримом будущем.

Лукеба может прибыть в «Челси» вместо другого центрального защитника Акселя Дисаси, которого ещё летом связывали с потенциальным уходом. Ранее Костелло выступал во Франции в составе «Лиона».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Челси РБ Лейпциг Костелло Лукеба ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 26 Сентября
06:16
«Челси» поспорит с «Реалом» за центрального защитника
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РБ ЛЕЙПЦИГ АУГСБУРГ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Без Роналду могли и вылететь: «Аль-Наср» лишь в компенсированное время дожал «Аль-Хазм» Кроос – о руке Кукурельи: «УЕФА понадобилось три месяца, чтобы понять, что это была игра рукой – это успокаивает» Роналду не попал в состав «Аль-Насра» на кубковый матч «Ахмат» опять без победы: Два пенальти не поставили, гол отменили, а «Крылья Советов» отыгрались в концовке Холанн пропустит ближайший матч «Манчестер Сити» Анчелотти прокомментировал травму Мбаппе Экс-вратарь «Реала» готов к переходу в «Барселону» Тер Штеген перенёс операцию после тяжёлой травмы Кто топил и кто тащил «Крылья Советов» в игре с «Ахматом» Холанн готов уйти из «Манчестер Сити» в другой суперклуб – это не «Реал»
«Реал» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 «Милан» вырвал победу в дерби, Фонсека не будет уволен «Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Вильярреал» имел шансы на успех, но пропустил 5 голов от «Барселоны» «Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу Тайм Головина, раннее удаление, первое поражение Флика: «Барселона» оступилась на старте Лиги чемпионов «Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Реал» вместо лёгкой победы над «Алавесом» понервничал в концовке «Зенит» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Реал» разгромил «Эспаньол», пропустив первым
Спортивные новости
Канарейкин высказался о победе «Спартака» над «Металлургом» в матче КХЛ Канарейкин: «Здорово, что хоккеисты всегда хорошо играли в футбол» Канарейкин поделился ожиданиями от матча КХЛ между «Металлургом» и «Спартаком» «Барыс» объявил об отставке главного тренера «Спартак» по буллитам обыграл на выезде «Трактор» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Сентября
12:36 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на центрального защитника из Бундеслиги
11:28 · Англия. Премьер-лига
Джонсон: «Если Трент уйдёт, в этом будет виноват «Ливерпуль»
11:22 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» подпишет молодого форварда из Грузии слухи
11:16 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на нападающего «Байера»
08:49 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на покупку звезды сборной Германии 2
08:42 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Арсенала» Нванери: «Великолепное чувство, когда фанаты родного клуба скандируют твоё имя»
08:22 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» нашла нового форварда в АПЛ - известно имя
07:29 · Англия. Премьер-лига
Артета ответил на обвинения в антифутболе «Арсенала» со стороны «Манчестер Сити»
07:16 · Англия. Премьер-лига
Анри: «С футболистами сейчас обращаются как со скотом» 1
06:36 · Англия. Премьер-лига
Сарри интересен английскому клубу слухи
06:26 · Англия. Премьер-лига
Слот: «Я же говорил, что у «Ливерпуля» отличный состав»
06:16 · Англия. Премьер-лига
«Челси» поспорит с «Реалом» за центрального защитника
05:53 · Англия. Кубок лиги
Слот поделился мнением о выступлении Кьезы
05:40 · Англия. Кубок лиги
Артета дал оценку игре Стерлинга, впервые забившего за «Арсенал»
04:51 · Англия. Премьер-лига
Нету – о конкуренции в «Челси»: «Здесь никто не может спать спокойно»
04:35 · Англия. Кубок лиги
Артета: «Некоторые наши игроки утром пойдут в школу»
04:09 · Англия. Премьер-лига
«Интер» и «Тоттенхэм» могут провернуть громкий обмен слухи
03:53 · Англия. Кубок лиги
17-летний Нванери поделился эмоциями после первых голов за «Арсенал»
03:31 · Англия. Кубок лиги
Состоялась жеребьёвка Кубка лиги: «Тоттенхэм» сыграет с «Манчестер Сити» 3
02:00 · Англия. Премьер-лига
Гуллит разнёс тен Хага после ничьей «Манчестер Юнайтед» с «Твенте»
01:36 · Англия. Премьер-лига
Артета прокомментировал травму Райи
25 Сентября
23:58 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» выиграл 70% матчей в 2024 году – лучший показатель за 92 года
23:54 · Англия. Кубок лиги
«Ливерпуль» забил 5 мячей «Вест Хэму»
23:44 · Англия. Кубок лиги
17-летний Нванери установил рекорд «Арсенала»
23:39 · Англия. Кубок лиги
Дублёры «Арсенала» забили 5 мячей «Болтону»
Все новости
Рекомендуем