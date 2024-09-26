«Челси» нацелился на центрального защитника из Бундеслиги

Лондонский «Челси» положил глаз на центрального защитника из немецкой Бундеслиги. По информации от Team Talk, «синие» хотят пригласить в свои ряды Костелло Лукебу из «РБ Лейпцига».

Как сообщает источник, «Челси» хочет покупать только лучших молодых игроков планеты. Руководство считает, что Лукеба подходит под требуемый профиль, поэтому клуб постарается приобрести француза в обозримом будущем.

Лукеба может прибыть в «Челси» вместо другого центрального защитника Акселя Дисаси, которого ещё летом связывали с потенциальным уходом. Ранее Костелло выступал во Франции в составе «Лиона».