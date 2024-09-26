Джонсон: «Если Трент уйдёт, в этом будет виноват «Ливерпуль»

Экс-футболист «Ливерпуля» Глен Джонсон поделился мнением о будущем флангового защитника Трента Александера-Арнольда в мерсисайдском гранде.

«Трент – местный парень. Думаю, все будет хорошо. Но если «Ливерпуль» не предложит ему хорошую сделку, то только клуб будет виноват в уходе Александера-Арнольда. Болельщики с этим согласятся», - передает слова Джонсона The Mirror.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к защитнику со стороны мадридского «Реала». Срок действующего контракта Трента с «красными» истекает летом 2025 года.

В нынешнем сезоне АПЛ 25-летний защитник провел пять поединков и сделал одну голевую передачу.