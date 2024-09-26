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«Ньюкасл» подпишет молодого форварда из Грузии слухи

26 Сентября 2024 • 11:22 Комментировать
Фулхэм
3:1
Ньюкасл

Английский «Ньюкасал» достиг соглашения о подписании грузинского нападающего Вахтанга Салии.

Стоит отметить, что Вахтанг - совсем молодой игрок (17 лет), но он уже при этом играл за «Динамо» Тбилиси в Лиге конференций. Салия даже смог забить гол. Также Вахтанг провёл один матч за сборную Грузии U21.

О сделке сообщили в издании Foot Mercato. Отмечается, что долгосрочный контракт может быть подписан уже зимой. Несмотря на это, следующий сезон форвард, скорее всего, также проведёт на родине, только права на него уже будут принадлежать «Ньюкаслу».

Также добавим, что в Англии существуют очень строгие правила для легионеров, но они не распространяются на юношей до 21 года.

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