«Челси» нацелился на нападающего «Байера»

Лондонский «Челси» положил глаз на форварда леверкузенского «Байера». По информации от Team Talk, «синие» хотят приобрести у «фармацевтов» нападающего Виктора Бонифасе.

Напомним, в летнее трансферное окно «Челси» был нацелен на другого нигерийского форварда – Виктора Осимхена, которого не устроили условия лондонцев по зарплате. В итоге нападающий перебрался из «Наполи» в «Галатасарай» на правах аренды.

Бонифасе хорошо начал новый сезон в Бундеслиге, отметившись тремя голами и ассистом в четырёх матчах. 23-летний нападающий в прошлом сезоне помог «Байеру» выиграть чемпионат и Кубок Германии.