«Арсенал» нацелился на покупку звезды сборной Германии

Атакующий полузащитник Флориан Вирц, выступающий за леверкузенский «Байер», попал в сферу интересов еще одного европейского топ-клуба.

Как информирует The Mirror, в переходе немецкого вингера заинтересован лондонский «Арсенал». «Канониры» намерены побороться за футболиста с мадридским «Реалом» и мюнхенской «Баварией». «Байер», в свою очередь, готов расстаться с игроком, если за него предложат порядка 150 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии 21-летний футболист провел четыре поединка, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.