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Игрок «Арсенала» Нванери: «Великолепное чувство, когда фанаты родного клуба скандируют твоё имя»

26 Сентября 2024 • 08:42 Комментировать

Хавбек лондонского «Арсенала» Итан Нванери высказался о крупной победе над «Болтоном» в Кубке лиги. «Канониры» выиграли со счетом 5:1, а 17-летний футболист отметился двумя забитыми мячами.

«Это великолепное чувство, когда фанаты родного клуба скандируют твое имя. Невероятные ощущения. Я давно хотел испытать это. Теперь же хочу, чтобы это повторялось снова и снова», - передает слова полузащитника Daily AFC.

Следующий поединок «Арсенал» проведет в рамках Премьер-лиги против «Лестера». Встреча состоится на «Эмирейтс» 28 сентября. После пяти туров чемпионата страны «канониры» занимают четвертое место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Итан Нванери
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