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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» нашла нового форварда в АПЛ - известно имя

26 Сентября 2024 • 08:22 Комментировать

Колумбийский форвард Джон Дуран, который выступает за бирмингемскую «Астон Виллу», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Испании. Об этом информирует Sky Sports.

Согласно сведениям источника, в услугах 20-летнего нападающего заинтересована каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» внесли кандидатуру Дурана в свой шорт-лист и внимательно следят за его выступлениями в Англии.

Трудовое соглашение нападающего с бирмингемским клубом рассчитано до 2028 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Джон сыграл семь поединков за «Астон Виллу» и забил пять голов.

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