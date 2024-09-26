«Барселона» нашла нового форварда в АПЛ - известно имя

Колумбийский форвард Джон Дуран, который выступает за бирмингемскую «Астон Виллу», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Испании. Об этом информирует Sky Sports.

Согласно сведениям источника, в услугах 20-летнего нападающего заинтересована каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» внесли кандидатуру Дурана в свой шорт-лист и внимательно следят за его выступлениями в Англии.

Трудовое соглашение нападающего с бирмингемским клубом рассчитано до 2028 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Джон сыграл семь поединков за «Астон Виллу» и забил пять голов.