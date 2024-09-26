Артета ответил на обвинения в антифутболе «Арсенала» со стороны «Манчестер Сити»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал критические высказывания об игре своей команды в недавнем поединке с «Манчестер Сити» в пятом туре Премьер-лиги.
«Это лишь чье-то мнение, не более того. Мы были вынуждены так сыграть. Я долгое время работал в «Манчестер Сити». Поэтому хорошо их знаю. Поверьте, у меня есть много информации», - цитирует испанского специалиста The Mirror.
Напомним, что центральный матч пятого тура АПЛ завершился со счетом 2:2. После этой встречи «Манчестер Сити» продолжает лидировать в таблице, а «Арсенал» занимает четвертое место.
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