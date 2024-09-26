Анри: «С футболистами сейчас обращаются как со скотом»

Бывший форвард сборной Франции и лондонского «Арсенала» Тьерри Анри поделился мнением о плотном графике матчей в современном календаре.

«Команды проводят слишком много матчей. С футболистами обращаются как со скотом. Кому-то понравился прошедший чемпионат Европы? Большинство игроков были уставшими на турнире, многие потеряли радость от футбола», - передает слова Тьерри CBS Sports.

Ранее футболисты в чемпионатах Англии и Испании высказывались о возможной забастовке. Эту тему поднимали защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль и хавбек «Манчестер Сити» Родри Эрнандес.