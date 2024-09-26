Наставник Маурицио Сарри может получить работу в Английской премьер-лиге.

В марте 65-летний специалист покинул «Лацио», должность в котором занимал с лета 2021 года. Вот уже полгода итальянец остаётся «свободным агентом», хотя его нередко связывают с возможным назначением в статусные европейские клубы. Как сообщает Goal, ссылаясь на Sport Witness, возможность приглашения Сарри рассматривает «Эвертон». Руководство «ирисок» не уверено в долгосрочных перспективах Шона Дайча, при котором команда неудачно проводит старт сезона.

Маурицио Сарри знаком с английским футболом по работе в «Челси» в период с 2018 по 2019 год.

«Эвертон» занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ с одним набранным очком после пяти туров.