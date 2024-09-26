Слот: «Я же говорил, что у «Ливерпуля» отличный состав»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот доволен качеством состава своей команды.

В матче Кубка лиги против «Вест Хэма», который состоялся в среду, нидерландский рулевой дал шанс проявить себя ряду игроков, не имеющих регулярной практики. Перестановки не помешали «красным» разгромить «молотобойцев» со счётом 5:1.

«Вы уже начинаете смеяться, потому что меня два месяца спрашивали только о новых игроках. Я постоянно говорил о том, сколько качественных футболистов в нашем составе. Думаю, сегодня мы снова это доказали.

Больше всего меня радует то, что все наши игроки, получая шанс выйти на поле, не стремятся проявить себя индивидуально, а усердно работают на команду», – приводятся слова Слота на страницах официального сайта «Ливерпуля».