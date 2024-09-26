«Челси» поспорит с «Реалом» за центрального защитника

Лондонский «Челси» нацелился на центрального защитника «РБ Лейпцига» Кастелло Люкеба.

Интерес к 21-летнему футболисту также проявляет мадридский «Реал», о чём сообщалось на прошлой неделе. По информации TEAMtalk, поспорить с «королевским клубом» за перспективного француза готов «Челси». Руководство «РБ Лейпцига» оценивает стоимость центрбека более чем в 70 млн евро.

Кастелло Люкеба отыграл 46 матчей за «красных быков» с момента перехода из «Лиона» прошлым летом, отметившись одним забитым мячом. Действующий трудовой договор игрока с немецким клубом рассчитан до середины 2028 года.