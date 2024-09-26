Нету – о конкуренции в «Челси»: «Здесь никто не может спать спокойно»

Вингер «Челси» Педру Нету высказался на тему конкуренции за место в основном составе команды.

Португалец был приобретён «синими» минувшим летом у «Вулверхэмптона» за 60 млн евро, но в старте пока не закрепился – лишь два выхода с первых минут в пяти матчах Премьер-лиги.

«В «Вулверхэмптоне» я рассчитывал играть, наверное, в 90% случаев. Здесь мне нужно работать [чтобы выходить на поле], и это заставляет проявлять себя ещё лучше. Учитывая качество нашего состава, никто в команде не может спать спокойно. Я надеюсь, что этот менталитет выведет нас на вершину», – приводит журналист Киран Джилл слова Нету.