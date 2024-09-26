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«Интер» и «Тоттенхэм» могут провернуть громкий обмен слухи

26 Сентября 2024 • 04:09 Комментировать
Удинезе
...
Интер Милан
1 6.80 X 4.40 2 1.50
28.09 16:00

Миланский «Интер» и лондонский «Тоттенхэм» могут обменяться игроками.

Гранду Серии А интересен голкипер «шпор» Гульельмо Викарио, в то время как «Тоттенхэм» положил глаз на защитника «нерадзурри» Бенжамена Павара, способного сыграть в центре и на фланге обороны. Как сообщает Goal со ссылкой на Inter Live, клубы рассматривают возможностью обмена итальянца на француза летом следующего года.

Стоимость 27-летнего Викарио оценивается экспертами портала Transfermarkt в 35 млн евро, ценник 28-летнего Павара – 50 млн. Оба футболиста связаны со своими клубами контрактами, рассчитанными до середины 2028 года.

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Интер Милан Тоттенхэм Бенжамен Павар Гульельмо Викарио трансферы футбола - лето 2025 ещё теги

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