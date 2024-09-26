Гуллит разнёс тен Хага после ничьей «Манчестер Юнайтед» с «Твенте»

Знаменитый нидерландский экс-футболист Рууд Гуллит раскритиковал Эрика тен Хага после матча «Манчестер Юнайтед» – «Твенте» (1:1).

«Красные дьяволы» повели в счёте на 35-й минуте поединка первого тура общего этапа Лиги Европы, но не смогли набрать три очка, упустив победу во втором тайме.

«Я не удивлён тем, что видел сегодня в исполнении «Манчестер Юнайтед». Почему нет? Мы уже привыкли к этому...

Напомните, сколько миллионов потребовалось тен Хагу, чтобы собрать команду?» – приводит UtdDistrict слова Гуллита.

3 октября «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде против «Порту» в матче второго тура.