Артета прокомментировал травму Райи

Голкипер лондонского «Арсенала» Давид Райя выбыл из строя из-за травмы.

Испанец пропустил встречу Кубка лиги с «Болтоном» (5:1), прошедшую в среду, а также с высокой вероятностью не поможет «канонирам» в следующем матче Премьер-лиги против «Лестера», который состоится в субботу.

По словам Артеты, точные сроки восстановления Райи пока не выявлены: «Мы не знаем, сможет ли он сыграть с «Лестером». У него мышечная травма», – заявил главный тренер «Арсенала» в интервью после победы над «Болтоном».

Давид Райя принял участие в шести поединках команды в текущем сезоне, пропустив в них три мяча и четырежды сыграв «на ноль».