«Арсенал» выиграл 70% матчей в 2024 году – лучший показатель за 92 года

Лондонский «Арсенал» одержал очередную победу, одолев в родных стенах «Болтон» (5:1).

Поединок прошёл в рамках 1/16 финала Кубка лиги. Сегодняшняя победа стала для «канониров» 21-й в 30 матчах всех турниров с начала 2024 года. По информации Opta, это клубный рекорд по проценту выигранных встреч (70%) в рамках одного календарного года более чем за 90 лет. Аналогичный показатель был зафиксирован в далёком 1932 году, когда лондонцам удалось победить в 35 из 50 игр.

29 сентября «Арсенал» примет в родных стенах «Лестер» в матче шестого тура Английской премьер-лиги. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.