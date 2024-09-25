Известны планы «Ливерпуля» по Салаху

В «Ливерпуле» не планируют расставаться с нападающим Мохамедом Салахом.

Контракт египтянина с «красными» истекает по окончании текущего сезона. По слухам, форвард всерьёз рассматривает возможность ухода в качестве свободного агента, однако в клубе не хотели бы расставаться с ключевым игроком. Как информирует журналист Экрем Конур, «Ливерпуль» уже провёл обсуждения с Салахом относительно будущего. Руководство мерсисайдцев сообщило Мохамеду о намерении продолжить сотрудничество.

Отмечается также, что в «Ливерпуле» планируют предложить звёздному нападающему новый контракт, рассчитанный до середины 2029 года.

Сам Салах не горит желанием уходить и готов остаться на «Энфилде», но рассмотрит выгодные предложения от других клубов, если такие поступят.