«Это несправедливо»: Капитан «Тоттенхэм» упомянул «Манчестер Сити», говоря о графике

Капитан лондонского «Тоттенхэма» Сон Хынмин высказался на тему напряжённого графика матчей в футболе. Южнокорейский футболист привёл в пример «Манчестер Сити» - «горожанам» пришлось провести две игры за три дня.

«Не поймите меня неправильно, мы любим играть в футбол. Но дело не только в матчах. Вы знаете, как много мы путешествуем? «Манчестер Сити» сыграл в воскресенье, а потом во вторник. Это даже не гибкий график. Я скажу, что это несправедливо. Родри говорил правильные вещи. 50-60 игр в год, может быть, и нормально, но не 70 или больше. Это несправедливо», - сказал Сон журналистам.