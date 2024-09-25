«Манчестер Юнайтед» следит за ситуацией тренера из АПЛ

Будущее Эрика тен Хага остаётся обсуждаемой темой, хоть нидерландец и продлил контракт только минувшим летом. Дело в том, что «Манчестер Юнайтед» не лучшим образом начал новый сезон – сейчас, после пяти туров, команда располагается лишь на 11-й позиции в турнирной таблице.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Football Insider, «Манчестер Юнайтед» пристально следит за ситуацией рулевого «Ньюкасла» Эдди Хау. Последний поссорился с директором клуба Полом Митчеллом, что повышает шансы на его переход на другое место работы.

Отметим, что «Ньюкасл» сейчас располагается на шестой строчке в таблице Премьер-лиги.