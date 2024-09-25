«Манчестер Юнайтед» следит за форвардом из Бундеслиги

«Манчестер Юнайтед» изучает варианты по усилению своего состава. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на GiveMeSport, «красные дьяволы» сохраняют интерес к нападающему Беньямину Шешко из «РБ Лейпцига».

Стоит сказать, что слухи давно связывают Шешко с топ-клубами Английской премьер-лиги. За «РБ Лейпциг» словенец выступает с лета 2023 года после перехода из «Ред Булл Зальцбурга». С тех пор Шешко провёл 48 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 20 голов и 4 результативных передач на партнёров.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 21-летнего Беньямина Шешко в 50 миллионов евро.