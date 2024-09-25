10 топ-тренеров, которые находятся без работы

Когда в «Манчестер Юнайтед» заходила речь об отставке Эрика тен Хага, то аргументом за нидерландца приводился тот факт, что на футбольном рынке не осталось свободных сильных тренеров. Так ли это? Давайте разбираться.

Первым на ум приходит Зинедин Зидан. Однако все понимают, что если он куда-то и пойдёт, то только в тот проект, в которым будет уверен в успехе. Зинедин будет беречь свою репутация хотя бы потому, что первый его приход в «Реал» был феерическим, а второй просто качественным. Он один из немногих наставников, у которых пока нет отрицательного опыта. Вероятно, он рассмотрит два варианта: в сборной Франции и «Реале».

Свободен и Томас Тухель. Да, не каждый клуб захочет рассмотреть данного специалиста из-за его токсичности, да и негативный опыт в «Баварии» является аргументом против. Тем не менее за Томаса говорят его достижения: победа в ЛЧ с «Челси», выигрыш Кубка Германии с «Боруссией» и выход в финал с «ПСЖ». Так чем же не вариант?

Многие клубы хотели бы заполучить Юргена Клоппа. Сейчас он будет отдыхать от тренерской деятельности, чтобы перезагрузиться. Юрген системный специалист. И пойдёт он только в ту команду, в которой чётко отстроенная стратегия и руководство знает, чего хочет.

Интересным вариантом видится Эдин Терзич. Неплохих результатов он добился с «Боруссией». На его счету победа в Кубке Германии. Если бы не злосчастная осечка с «Майнцем», то именно Терзич мог прервать гегемонию «Баварии». В прошлом сезоне Эдин довёл свою команду до финала Лиги чемпионов, что заслуживает высокой оценки. Интересно то, что в наш список попали три экс-тренера дортмундской «Боруссии».

В список топ-тренеров также можно внести и Массимилиано Аллегри. Да, у него есть свои преимущества и недостатки, но он может быть успешным во многих командах. Итальянец два раза доходил до финала ЛЧ с «Ювентусом». Также со «Старой синьорой» Аллегри пять раз выигрывал скудетто, и один раз он это сделал уже с «Миланом», расцвет которого уже прошёл.

Можно обратить свой взор на Маурицио Сарри. Да, он своеобразный специалист, но пусть он и не прыгнет выше головы, но выжать максимум из команды Маурицио сможет. Неплохо Сарри работал с «Наполи». Брал ЛЕ с «Челси» и выигрывал скудетто с «Ювентусом».

Есть и перспективные специалисты, которые могут раскрыться. Плюс у них есть опыт работы в не самых лёгких условиях. Речь пойдёт о Грэме Поттере, Хави и Фрэнке Лэмпарде.

Если коуч нужен будет середняку, то можно посоветовать Дэвида Мойеса. Как видим, список свободных агентов среди коучей не такой уж и скудный.

Тренер – победитель не может найти работу: в какой команде Зидан может оказаться в ближайшее время

Антон Карасевич