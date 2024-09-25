Ширер поддержал Родри

Известный в прошлом английский футболист Алан Ширер поддержал полузащитника «Манчестер Сити» Родри, который получил серьёзную травму колена.
«Я сам был в такой ситуации с травмой передней крестообразной связки. Я пропускал шесть или семь месяцев, поэтому точно знаю, что будет чувствовать Родри, и что будет чувствовать футбольный клуб. Путь возвращения будет долгим. Сколько бы месяцев это ни было, путь будет долгим. Родри ждёт операция, отдых и реабилитация. Путь долгий, и нужно быть очень сильным, чтобы его преодолеть», - цитирует Ширера Betfait.
«Манчестер Сити» травмировался в матче против «Арсенала» (ничья 2:2).
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