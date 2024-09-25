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Ширер рассказал, как на «Манчестер Сити» повлияет травма Родри

25 Сентября 2024 • 17:44 Комментировать

Известный в прошлом футболист Алан Ширер высказался о том, как на «Манчестер Сити» повлияет травма полузащитника Родри. Испанец может пропустить всю оставшуюся часть сезона.

«Травма Родри может повлиять на надежды «Манчестер Сити» на титул. Одно дело, когда он пропускает две или три игры, как было в начале сезона, а другое дело, когда они знают, что он наверняка не вернётся в этом сезоне. Это большой удар. Неважно, кто вы, и какие у вас ресурсы – потеря игрока такого калибра на долгий срок навредит вам», - цитирует Ширера Betfair.

Напомним, что Родри получил травму колена в матче «Манчестер Сити» против «Арсенала» (ничья 2:2).

«Манчестер Сити» сделал заявление по травме Родри

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Алан Ширер Родри Эрнандес ещё теги
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