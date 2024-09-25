Тен Хаг: «Сейчас Мазрауи играет ещё лучше, чем когда был у меня в «Аяксе»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о новичке команды Нуссаире Мазрауи.

Напомним, 26-летний футболист минувшим летом перебрался из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед».

— Сейчас он играет еще лучше, чем когда был у меня в «Аяксе». Его развитие как игрока и как личности впечатляет. Надеюсь, он продолжит этот процесс, — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо.

В составе «Манчестер Юнайтед» Мазрауи принял участие в шести матчах во всех турнирах и стал автором одной результативной передачи.

Контракт защитника с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2028 года.