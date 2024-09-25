Экс-игрок «Манчестер Юнайтед»: «Думаю, Габриэль немного вывел Холанна»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Уэс Браун высказался о противостоянии Эрлинга Холанна и Габриэля в матче «Манчестер Сити» - «Арсенал» (2:2). Как известно, после второго гола «горожан» Холанн бросил мяч в голову Габриэля.

«Думаю, Габриэль немного вывел Холанна. Между ними было несколько мелких ссор. Должно быть, Габриэль доставал Холанна в течение матча, ведь для норвежца это была тяжёлая игра, хоть он и забил. Иногда можно потерять голову. Это была важная игра между двумя топ-командами АПЛ. Думаю, эти две команды будут на первых двух местах. В итоге они были разочарованы этой ничьей», - сказал Браун Instant Casino.