«Арсенал» разочаровал Скоулза

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился своими мыслями о выступлениях лондонского «Арсенала» в нынешнем сезоне.

«В начале сезона я сидел здесь и думал, что «Арсенал» может стать чемпионом Англии. Но я разочарован их стартом в сезоне. После пяти или шести игр складывается ощущение, что «Арсенал» испытывает трудности. У них не ладится игра», - сказал Скоулз в программе The Overlap.

Отметим, что «Арсенал» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Манчестер Сити» команда Микеля Артеты отстаёт на два зачётных балла.