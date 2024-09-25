Сон: «Я всё отдам ради «Тоттенхэма»

Вингер «Тоттенхэма» Сон Хын Мин высказался о своём будущем в лондонском клубе.

— Мы еще не говорили об этом с клубом. Я полностью сосредоточен на текущем сезоне и просто хочу выиграть что-то, чего заслуживает каждый в «Тоттенхэме». Никогда не знаешь, что произойдет в будущем, но я отдам все ради этого клуба, — приводит слова Сона журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Сон выступает за «Тоттенхэм» с 2015 года. В текущем сезоне 32-летний футболист появился на поле в шести матчах во всех турнирах, отметился двумя забитыми голами и стал автором двух ассистов.

Трудовой договор Сона со «шпорами» рассчитан до следующего лета. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 45 миллионов евро.