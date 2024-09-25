«Каземиро не мог поверить»: Макларен оценил тен Хага

Бывший член тренерского штаба «Манчестер Юнайтед» Стив Макларен высказался о рулевом «красных дьяволов» - об Эрике тен Хаге.

«Каземиро не мог поверить в то, насколько тен Хаг разбирается в деталях и тактических знаниях. Каземиро думал, что в «Реале» он видел всё.

Эрик – замечательный тактик. Он может видеть на поле то, чего не видят другие. Каждый из игроков скажет, что многому научился у него. И я скажу то же самое», - цитирует Макларена The Telegraph.

В среду «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Твенте» в первом туре Лиги Европы. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.