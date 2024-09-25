Скоулз высказался о проблемах «Манчестер Юнайтед» и Рэшфорде

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался о проблемах команды и о Маркусе Рэшфорде. Последний, как известно, последний матч против «Кристал Пэлас» начал на скамейке запасных.

«Манчестер Юнайтед» испытывает трудности с нападением, не так ли? В этом сезоне они мало забивают. В АПЛ они забили только пять голов, причём три из них – в ворота «Саутгемптона». Это говорит о том, что нападающие, возможно, просто недостаточно хороши.

Рэшфорд остался в запасе в субботу… это какая-то задумка? Он долго не забивал, затем забил три гола, но потом не попал в основу. Тен Хаг сказал, что это ротация. Да ладно!» - сказал Скоулз в программе The Overlap.