Радимов: Соболев должен быть как Холанн

Известный тренер Владислав Радимов высказался о роли Александра Соболева в «Зените». По словам Радимова, Соболев должен быть наконечником атак в питерской команде. Экс-игрок привёл в пример Эрлинга Холанна, который в «Манчестер Сити» мало участвует в комбинационной игре, но много забивает.

«Понятно, что сравнивать Холанна и Соболева неправильно, это разные категории весовые, но смысл требований Семака – он должен быть похож», - цитирует Радимова «РБ Спорт».

Напомним, что Александр Соболев перебрался в «Зенит» из «Спартака» в летнее трансферное окно. За питерскую команду нападающий ещё не забивал.