Член руководства «Арсенала» проявил неуважение к коллегам из «Манчестер Сити»

На выходных в Английской премьер-лиге проходила битва между «Манчестер Сити» и «Арсеналом». Команды сыграли вничью со счётом 2:2. При этом на поле было по-настоящему жарко – стычки между игроками были регулярными и продолжились даже после финального свистка.

За пределами поля, очевидно, тоже было жарко. Как сообщает портал Goal, ссылаясь на The Sun, после игры исполнительный вице-председатель «Арсенала» Тим Льюис отказался пожимать руки коллегам из «Манчестер Сити» и покинул ложу.

«Манчестер Сити» остаётся лидером Премьер-лиги – в пяти турах команда набрала 13 очков. «Арсенал» идёт четвёртым с 11 баллами в кармане.