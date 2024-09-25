«Манчестер Сити» сделал заявление по травме Родри

Полузащитнику «Манчестер Сити» Родри в последнем матче Премьер-лиги против «Арсенала» понадобилась замена уже в первом тайме. В среду «горожане» выпустили на своём официальном сайте заявление по травме испанца.

«Манчестер Сити» может подтвердить, что Родри получил травму связок правого колена. Полузащитник отправится на консультацию в Испанию после предварительного обследования в Манчестере. Оценка состояния здоровья Родри будет продолжаться для установления полной степени травмы и прогноза», - говорится в заявлении.

В завершении «Манчестер Сити» пожелал Родри скорейшего выздоровления и пообещал информировать общественность о ходе реабилитации игрока.