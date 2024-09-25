Замена Родри: «Манчестер Сити» включил четырёх игроков в шорт-лист

«Манчестер Сити» надолго потерял полузащитника Родри – испанец в последнем матче Премьер-лиги (2:2) против «Арсенала» получил серьёзную травму колена. Ожидается, что Родри не вернётся в строй до завершения сезона 2024/2025.

После травмы Родри «Манчестер Сити» может быть вынужден выйти на зимний трансферный рынок за новым полузащитником. Как сообщает TEAMtalk, «горожане» включили в шорт-лист четырёх полузащитником – 25-летнего Мартина Субименди («Реал Сосьедад»), 27-летнего Марко Бареллу («Интер»), 25-летнего Эдерсона («Аталанта») и 20-летнего Адама Уортона («Кристал Пэлас»).