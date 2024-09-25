Саутгейт готов возглавить «Манчестер Юнайтед»

Вскоре после чемпионата Европы – 2024 Гарет Саутгейт покинул должность главного тренера национальной сборной Англии. Как сообщает GiveMeSport, ссылаясь на собственные источники, Саутгейт заинтригован возможностью заменить Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед». Этот факт влияет на позицию Гарета по интересу «Эвертона» - специалист может решить дожидаться возможности получить работу на «Олд Траффорд».

Стоит сказать, что «Манчестер Юнайтед» не лучшим образом начал сезон 2024/2025, поэтому Эрик тен Хаг сейчас находится под давлением. При этом летом клуб продлил с ним трудовое соглашение.