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«Манчестер Юнайтед» обратился к Варану, завершившему карьеру

25 Сентября 2024 • 12:15 Комментировать (1)

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» обратилась с бывшему защитнику команды Рафаэлю Варану, объявившему о завершении игровой карьеры.

«Рафаэль, ты прекрасно защищал цвета нашего клуба на протяжении нескольких сезонов. Благодарим тебя за преданность к делу. Став красным, ты остаешься таким навсегда. Твой, «МЮ», - говорится в публикации английского топ-клуба.

Напомним, что французский футболист защищал цвета «красных дьяволов» с 2021 по 2024 год. Последним клубом в карьере Рафаэля был итальянский «Комо». Варан получил травму в поединке за эту команду, после чего принял решение об уходе из футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан
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Комментарии (1) Все комментарии
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Манкунианец76
25 Сентября 2024 в 12:34
Спасибо, боец!!! Знаю, что лучшие годы твои прошли у "сливочных", но красный однажды-красный навсегда!!! GGMU!!!!
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