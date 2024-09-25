«Манчестер Юнайтед» обратился к Варану, завершившему карьеру

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» обратилась с бывшему защитнику команды Рафаэлю Варану, объявившему о завершении игровой карьеры.

«Рафаэль, ты прекрасно защищал цвета нашего клуба на протяжении нескольких сезонов. Благодарим тебя за преданность к делу. Став красным, ты остаешься таким навсегда. Твой, «МЮ», - говорится в публикации английского топ-клуба.

Напомним, что французский футболист защищал цвета «красных дьяволов» с 2021 по 2024 год. Последним клубом в карьере Рафаэля был итальянский «Комо». Варан получил травму в поединке за эту команду, после чего принял решение об уходе из футбола.