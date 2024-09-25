«Ливерпуль» может заплатить больше 100 млн евро за звезду «Реала»

Не исключено, что следующим летом Мохамед Салах покинет «Ливерпуль». В мерсисайдском клубе рассматривают возможность ухода звёздного египтянина и даже ищут варианты по его замене.

Как сообщает Fichajes, ссылаясь на журналиста Эдуардо Инду, «Ливерпуль» будет готов заплатить более 100 миллионов евро за нападающего Родриго. Именно в бразильце «красные» видят игрока, способного заменить Салаха в атаке.

«Реал» не собирается продавать Родриго, и сам бразилец настроен продолжать выступать в Мадриде. Но позиция 23-летнего бразильца может измениться, если он будет получать меньше игрового времени, чем хочет.