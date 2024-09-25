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Холанн готов уйти из «Манчестер Сити» в другой суперклуб – это не «Реал»

25 Сентября 2024 • 11:39 Комментировать

Нападающий Эрлинг Холанн в настоящий момент полностью сосредоточен на сезоне 2024/2025. Тем не менее, возможный уход из «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы вынуждает норвежского бомбардира рассмотреть варианты со сменой клуба следующим летом. Как сообщает El Naсional, Холанн уже сообщил своим представителям, чтобы они изучали варианты.

По данным источника, трансфер Холанна в «Реал» исключён, поскольку в мадридской команде уже есть много звёзд в атаке. При этом норвежца привлекает возможность перейти в «Барселону», где форвард может заменить Роберта Левандовски и стать центральной фигурой проекта.

Для Холанна важно, чтобы «Барселона» была конкурентоспособной. При этом камнем преткновения могут стать финансовые проблемы каталонского клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Манчестер Сити Роберт Левандовски Эрлинг Холанн ещё теги
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